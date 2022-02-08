Блюдо готовится за 10 минут

Ека – распространенное блюдо на Кавказе, однако в абхазском варианте приготовления есть свои особенности, которые делают его еще вкуснее.

Ингредиенты:

Половина листа тонкого лаваша,

Одно куриное яйцо,

25 гр сливочного масла,

30 гр сыра сулугуни,

Щепотка соли.

Приготовление: