Вкусное утро: рецепт Еки из лаваша на завтрак

Вкусное утро: рецепт Еки из лаваша на завтрак
Фото: depositphotos.com
Блюдо готовится за 10 минут

Ека – распространенное блюдо на Кавказе, однако в абхазском варианте приготовления есть свои особенности, которые делают его еще вкуснее. 

Ингредиенты: 

  • Половина листа тонкого лаваша, 
  • Одно куриное яйцо, 
  • 25 гр сливочного масла, 
  • 30 гр сыра сулугуни, 
  • Щепотка соли. 

Приготовление: 

  1. Сначала следует натереть сулугуни на мелкой терке. Если нет этого сорта сыра, можно заменить его другим, однако рецепт с сулугуни является самым вкусным. 
  2. Далее в миске нужно растворить соль в холодной воде и опустить туда лаваш на пару секунд. Главное не передержать его, иначе хлеб порвется. 
  3. После этого на сковородке растопить сливочное масло и обжарить вымоченный лаваш. Все также нужно следить за тем, чтобы он не порвался. 
  4. После того, как одна сторона поджарится, лаваш нужно перевернуть, затем вбить сверху яйцо и посыпать сулугуни. Далее свернуть края лаваша таким образом, чтобы яйцо осталось внутри и не вытекло. Должен получиться треугольник из лаваша. Затем обжаривать его 3 минуты, и подать к столу горячим. 
  5. Украсить Еку можно свежей зеленью. 
Марина ДИАНОВА
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