Блюдо получается нежным и сытным, а готовится буквально за полчаса.

Для приготовления используются лишь знакомые ингредиенты. Рецепт настолько легкий, что его осилит даже новичок в кулинарии. Вкус нежных блинов позволит вернуться в детство и почувствовать себя словно у бабушки в гостях.

Ингредиенты:

600 мл молока жирности 3,2%,

225 гр муки, лучше использовать классическую пшеничную,

2 куриных яйца,

1 столовая ложка сливочного масла,

1/4 чайной ложки соли,

2-3 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Нужно заранее подготовить все ингредиенты – они должны быть комнатной температуры. Далее в глубокую миску необходимо просеять муку и добавить туда соль. В центр миски с мукой вбить два яйца и перемешать миксером на низкой скорости.

Продолжая перемешивать, влить в миску молоко и добавить несколько чайных ложек сливочного масла. После того, как тесто станет однородным, дать ему настояться примерно на 15 минут.

Далее разогреть сковороду с растительным маслом до раскаленного состояния. После этого с помощью половника взять необходимое количество теста в зависимости от того, тонкие или толстые блины нужно приготовить, и равномерно распределить по сковороде. Обжарить с каждой стороны до золотистого цвета. Готовый блин смазать небольшим количеством сливочного масла. Продолжать выпекать блины, пока не кончится тесто.

Блины можно есть как без начинки, так и с любым наполнением по выбору. Это может быть мясо, творог, варенье, сметана или шоколадная паста.

