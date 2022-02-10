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Для приготовления используются лишь знакомые ингредиенты. Рецепт настолько легкий, что его осилит даже новичок в кулинарии. Вкус нежных блинов позволит вернуться в детство и почувствовать себя словно у бабушки в гостях.
225 гр муки, лучше использовать классическую пшеничную,
2 куриных яйца,
1 столовая ложка сливочного масла,
1/4 чайной ложки соли,
2-3 столовые ложки сахара.
Нужно заранее подготовить все ингредиенты – они должны быть комнатной температуры. Далее в глубокую миску необходимо просеять муку и добавить туда соль. В центр миски с мукой вбить два яйца и перемешать миксером на низкой скорости.
Продолжая перемешивать, влить в миску молоко и добавить несколько чайных ложек сливочного масла. После того, как тесто станет однородным, дать ему настояться примерно на 15 минут.
Далее разогреть сковороду с растительным маслом до раскаленного состояния. После этого с помощью половника взять необходимое количество теста в зависимости от того, тонкие или толстые блины нужно приготовить, и равномерно распределить по сковороде. Обжарить с каждой стороны до золотистого цвета. Готовый блин смазать небольшим количеством сливочного масла. Продолжать выпекать блины, пока не кончится тесто.
Блины можно есть как без начинки, так и с любым наполнением по выбору. Это может быть мясо, творог, варенье, сметана или шоколадная паста.
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