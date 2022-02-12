Что нельзя класть в котлеты - советы повара

Что нельзя класть в котлеты - советы повара
Фото: pixabay.com
Эти ингредиенты испортят качество блюда

Шеф-повар одного из московских ресторанов #СибирьСибирь Евгений Кузнецов рассказал, что нельзя добавлять в фарш для домашних котлет. По его словам, куриные яйца и размоченный хлеб являются запретными ингредиентами. Также шеф-повар высказался против молока, панировочных сухарей, чеснока и колотого льда. Он отметил, что в фарш для котлет можно добавлять лишь специи в виде соли и перца и большое количество репчатого лука. Это нужно для того, чтобы блюдо получилось более сочным. При этом лук не будет перебивать вкус мяса и отвлекать от него. 

Евгений Кузнецов при этом отметил, что сырой лук в котлетах неуместен, потому что блюдо получается грубым и менее вкусным. Шеф-повар посоветовал обжаривать лук в сливочном масле перед тем, как добавлять его в фарш. На один килограмм мяса он кладет примерно 600 граммов лука. 

Карамелизация убирает из лука горечь, и в результате блюдо получается более вкусным и нежным. Лук следует обжаривать на протяжении 15 минут. Еще один секрет, который можно использовать при приготовлении котлет – после обжарки лук вместе с фаршем и сливочным маслом нужно протереть через сито. Такая обработка придаст блюду сочность, которая сохранится даже в процессе жарки. 

Ранее "Утро" писало о том, какие ингредиенты нельзя класть в блины. 

Источник: Газета.Ru
Марина ДИАНОВА
Гость из кулинарного техникума
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Повар столовой №5
Мясо нельзя в котлеты добавлять :-)
Это в нашем кулинарном техникуме еще на первом курсе проходят.
Повар столовой №5
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Мясо нельзя в котлеты добавлять :-)
Гость339834
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Grumbler
Утро - тупые уроды! И вы все тут кацапы тупорылые!
И тебе доброго утра!
Grumbler
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Утро - тупые уроды! И вы все тут кацапы тупорылые!
Гость339854
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Grumbler
Если у этого ресторана такой шеф-повар, я бы поостерегся туда заходить. Яйцо добавляется, чтобы котлеты просто не рассыпались не получился жареный фарш. Это знает любая нормальная хозяйка, но не этот липовый шеф-повар, а также не Утро и гумносоветами тупых баб поколения Z.
вы явно не хозяйка
тем более не хозяин
вам даже ешакам хвосты крутить на заднем дворе у пана недозволительно
Grumbler
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Если у этого ресторана такой шеф-повар, я бы поостерегся туда заходить. Яйцо добавляется, чтобы котлеты просто не рассыпались не получился жареный фарш. Это знает любая нормальная хозяйка, но не этот липовый шеф-повар, а также не Утро и гумносоветами тупых баб поколения Z.
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