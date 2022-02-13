Блины с дырочками на кипятке: рецепт на Масленицу - 2022

Блины с дырочками на кипятке: рецепт на Масленицу - 2022
Фото: pixabay.com
Традиционное угощение без дрожжей

"Утро" предлагает рецепт блинов на кипятке – они получаются тонкими и ажурными.

Продукты:

Мука пшеничная – 240 гр.;

Сахар – 2-3 ст. л.;

Щепотка соли;

Молоко – пол-литра;

Масло подсолнечное или оливковое – 4 ст.л.;

Кипяток – 300 мл.;

Яйца – 4 шт.;

Как приготовить блины с дырочками:

Взбейте яйца с солью и сахаром.

Добавьте теплое молоко и просеянную муку, перемешайте.

Добавьте кипяток, затем, после перемешивания, растительное масло.

Разогрейте сковороду и сразу начинайте печь блины. Этому тесту не нужно стоять.

Если дырочки в блинах не появляются, добавьте в тесто кипятка.

Готовые блины смазывайте сливочным маслом.

Подавать можно с разнообразными начинками, джемом, ягодами.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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