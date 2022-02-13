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Приготовление этих оладьев такое же простое, как и классических, только в данном рецепте в тесто добавляется пряная начинка из яблок и корицы. Такое блюдо придется по вкусу и взрослым, и детям, а готовка займет буквально 20 минут.
1 стакан кефира 3,2% жирности,
1 стакан муки,
2 столовые ложки сахара,
Половина чайной ложки соды,
50 мл растительного масла,
1 щепотка соли,
2 яблока,
2 чайные ложки корицы.
Начать следует с теста. Для этого стакана кефира нужно подогреть до теплого состояния на плите или в микроволновке. Затем добавить в него столовую ложку сахара, соль, соду и перемешивать до тех пор, пока в тесте не образуется большое количество пузырьков. Оставить его в таком состоянии на 5 минут.
Пока тесто отдыхает, нужно очистить яблоки, удалить сердцевину и нарезать их кубиками. Добавить к ним ложку сахара, корицу и перемешать ингредиенты.
Далее следует вернуться к тесту. Нужно просеять муку и добавить ее в тесто, перемешать массу до однородного состояния, чтобы она стала густой.
После этого разогреть сковороду с растительным маслом до раскаленного состояния и начать выпекать оладьи. Столовой ложкой нужно выложить тесто в форме круга, и сверху сразу же положить кусочки яблок так, чтобы они погрузились в тесто. Жарить с каждой стороны около 3 минут до золотистой хрустящей корочки.
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