Тают во рту: рецепт яблочных оладьев с корицей на кефире

Тают во рту: рецепт яблочных оладьев с корицей на кефире
Фото: pixabay.com
Блюдо готовится всего 20 минут

Приготовление этих оладьев такое же простое, как и классических, только в данном рецепте в тесто добавляется пряная начинка из яблок и корицы. Такое блюдо придется по вкусу и взрослым, и детям, а готовка займет буквально 20 минут. 

Ингредиенты: 

1 стакан кефира 3,2% жирности, 

1 стакан муки, 

2 столовые ложки сахара, 

Половина чайной ложки соды, 

50 мл растительного масла, 

1 щепотка соли, 

2 яблока, 

2 чайные ложки корицы. 

Приготовление: 

Начать следует с теста. Для этого стакана кефира нужно подогреть до теплого состояния на плите или в микроволновке. Затем добавить в него столовую ложку сахара, соль, соду и перемешивать до тех пор, пока в тесте не образуется большое количество пузырьков. Оставить его в таком состоянии на 5 минут. 

Пока тесто отдыхает, нужно очистить яблоки, удалить сердцевину и нарезать их кубиками. Добавить к ним ложку сахара, корицу и перемешать ингредиенты. 

Далее следует вернуться к тесту. Нужно просеять муку и добавить ее в тесто, перемешать массу до однородного состояния, чтобы она стала густой. 

После этого разогреть сковороду с растительным маслом до раскаленного состояния и начать выпекать оладьи. Столовой ложкой нужно выложить тесто в форме круга, и сверху сразу же положить кусочки яблок так, чтобы они погрузились в тесто. Жарить с каждой стороны около 3 минут до золотистой хрустящей корочки. 

Марина ДИАНОВА
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