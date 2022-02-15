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Минтай обладает невысокой калорийностью, поэтому его часто включают в диетическое питание. Он богат витаминами РР, D, В2, В9, медью и железом. Тушеный минтай в сметане с солёными огурчиками понравится всем членам семьи.
Промываем минтай и просушиваем его бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. Удаляем плавники. Нарезаем рыбу на крупные куски одинакового размера.
В целлофановый пакет насыпаем муку, паприку, приправу для рыбы и соль. Встряхиваем пакет, чтобы сухие ингредиенты хорошо перемешались.
Затем в этот же пакет складываем кусочки минтая и снова хорошо трясем, чтобы рыба равномерно покрылась кляром. Обжариваем кусочки на растительном масле до золотистого цвета.
Мелко нарезаем репчатый лук и солёные огурцы. Сперва обжариваем лук, а затем к нему в сковороду добавляем огурцы и обжариваем вместе. После заливаем кипятком и тушим еще 5 минут.
В отдельной таре смешиваем сметану и 1 столовую ложку муки и добавляем смесь в сковороду с луком и огурцами, приправляем перцем. В полученную подливу выкладываем кусочки обжаренного минтая и тушим под крышкой 15 минут.
Рецепт легкого рататуя с соусом песто можно посмотреть здесь.
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