Непривычное сочетание: ароматный минтай в сметане с солёными огурчиками

Непривычное сочетание: ароматный минтай в сметане с солёными огурчиками
Фото: depositphotos.com
Такой вариант приготовления оценят даже гурманы

Минтай обладает невысокой калорийностью, поэтому его часто включают в диетическое питание. Он богат витаминами РР, D, В2, В9, медью и железом. Тушеный минтай в сметане с солёными огурчиками понравится всем членам семьи. 

Ингредиенты

  • Минтай – 3 штуки
  • Лук – 1 головка
  • Соленые огурцы – 3 штуки
  • Сметана – 4 столовые ложки
  • Мука – 4 столовые ложки
  • Кипяток – 200 миллилитров
  • Приправа для рыбы – 1 чайная ложка
  • Паприка – 1/2 чайной ложки
  • Соль и перец – по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления

Промываем минтай и просушиваем его бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. Удаляем плавники. Нарезаем рыбу на крупные куски одинакового размера. 

В целлофановый пакет насыпаем муку, паприку, приправу для рыбы и соль. Встряхиваем пакет, чтобы сухие ингредиенты хорошо перемешались.

Затем в этот же пакет складываем кусочки минтая и снова хорошо трясем, чтобы рыба равномерно покрылась кляром. Обжариваем кусочки на растительном масле до золотистого цвета. 

Мелко нарезаем репчатый лук и солёные огурцы. Сперва обжариваем лук, а затем к нему в сковороду добавляем огурцы и обжариваем вместе. После заливаем кипятком и тушим еще 5 минут. 

В отдельной таре смешиваем сметану и 1 столовую ложку муки и добавляем смесь в сковороду с луком и огурцами, приправляем перцем. В полученную подливу выкладываем кусочки обжаренного минтая и тушим под крышкой 15 минут. 

Рецепт легкого рататуя с соусом песто можно посмотреть здесь. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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