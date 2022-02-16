Пышный и воздушный: рецепт домашнего бисквита в духовке

Пышный и воздушный: рецепт домашнего бисквита в духовке
Фото: depositphotos.com
Потребуется для приготовления то, что найдется под рукой у каждого

Многие наверняка уже успели подзабыть о таком лакомстве, как бисквиты. И совершенно напрасно. Пышные и аппетитные, такие воздушные и ароматные – они так и манят к столу. Однако такое блюдо удается приготовить не всем. Но здесь поможет практика. Главное – не бояться сложностей и приготовить десерт с любовью. Все, что потребуется для приготовления, уже есть.

Ингредиенты

  • Три яйца
  • Треть чайной ложки ванилина
  • Соль – по вкусу
  • 250 граммов сахара
  • Две столовые ложки сметаны
  • 250 граммов муки.

Способ приготовления

Все высыпаем, получившуюся яичную сместь нужно хорошенько взбить – венчиком или миксером, в зависимости от того, чему вы больше привыкли. Затем добавляем две большие ложки сметаны. Следом идут мука и разрыхлитель. Именно разрыхлитель, а не сода. С ними бисквит получится белым и не без посторонних привкусов.

Потребуется натереть в смесь цедру лимона. Ее же мы добавим в нашу будущую пропитку, для которой также нужна сметана и сахар. 

Поверхность формы нужно хорошо смазать маслом, присыпать манкой или мукой. Затем выливаем туда тесто и отправляем в уже разогретую духовку. При 200 градусах 25 минут вполне хватит.

Приготовленный бисквит нужно проткнуть по всей поверхности зубочисткой, чтобы отправить туда крем. Десерт должен настояться какое-то время, чтобы пропитаться кремом. После этого подавайте с чаем на стол.

Для дополнительного аромата можно добавить корицу или бадьян. Главное – не переборщить. Молотой корицы будет достаточно буквально на кончике ножа. Все зависит от правильной дозировки – и умения самого автора кулинарного произведения.

Ранее "Утро" делилось рецептом торта "Монастырская изба".

Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей