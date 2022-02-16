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Многие наверняка уже успели подзабыть о таком лакомстве, как бисквиты. И совершенно напрасно. Пышные и аппетитные, такие воздушные и ароматные – они так и манят к столу. Однако такое блюдо удается приготовить не всем. Но здесь поможет практика. Главное – не бояться сложностей и приготовить десерт с любовью. Все, что потребуется для приготовления, уже есть.
Ингредиенты
Способ приготовления
Все высыпаем, получившуюся яичную сместь нужно хорошенько взбить – венчиком или миксером, в зависимости от того, чему вы больше привыкли. Затем добавляем две большие ложки сметаны. Следом идут мука и разрыхлитель. Именно разрыхлитель, а не сода. С ними бисквит получится белым и не без посторонних привкусов.
Потребуется натереть в смесь цедру лимона. Ее же мы добавим в нашу будущую пропитку, для которой также нужна сметана и сахар.
Поверхность формы нужно хорошо смазать маслом, присыпать манкой или мукой. Затем выливаем туда тесто и отправляем в уже разогретую духовку. При 200 градусах 25 минут вполне хватит.
Приготовленный бисквит нужно проткнуть по всей поверхности зубочисткой, чтобы отправить туда крем. Десерт должен настояться какое-то время, чтобы пропитаться кремом. После этого подавайте с чаем на стол.
Для дополнительного аромата можно добавить корицу или бадьян. Главное – не переборщить. Молотой корицы будет достаточно буквально на кончике ножа. Все зависит от правильной дозировки – и умения самого автора кулинарного произведения.
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