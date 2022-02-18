Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Простой в приготовлении салат с недорогими и привычными ингредиентами станет отличным дополнением к обеденному столу. Легкое блюдо порадует сочетанием сладкой груши и пряных соленых огурчиков.
Печень и сердце промываем, снимаем с них пленки и сгустки крови. Просушиваем бумажным полотенцем. Разогреваем на сковороде растительное масло и отправляем туда потрошки. Обжариваем до готовности и солим.
Лук нарезаем полукольцами и обжариваем. После этого отдельно обжариваем натертую на крупной терке морковь. Не забываем солить и перчить их во врем жарки.
Можно приступить к основе блюда. Для этого в салатницу слоями укладываем печень, лук и морковь.
Подготавливаем дополнительные ингредиенты. Нарезаем огурцы соломкой. Грушу также нарезаем небольшими брусочками и поливаем их соком лимона и апельсина.
Лук нарезаем тонкими полукольцами, обдаем кипятком и заливаем маринадом. Для приготовления маринада в кипяченую воду добавляем сахар, соль и уксус.
Подать блюдо можно в разных емкостях, чтобы каждый мог добавить в основу блюда то, что ему больше нравится. Можно сразу разложить все части салата на порционных тарелках. В качестве соуса смешиваем смешаем майонез, сметану, раздавленный чеснок и мелко нарезанный укроп.
О том, как приготовить рататуй с итальянским соусом песто можно прочитать здесь.
Американский дипломат выступила с громким заявлением
Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства