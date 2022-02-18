Легкий и сытный: рецепт необычного салата из куриной печени и груши

Легкий и сытный: рецепт необычного салата из куриной печени и груши
Фото: depositphotos.com
Блюдо станет украшением стола

Простой в приготовлении салат с недорогими и привычными ингредиентами станет отличным дополнением к обеденному столу. Легкое блюдо порадует сочетанием сладкой груши и пряных соленых огурчиков. 

 Ингредиенты

  • Куриная печень и сердце – 1 килограмм
  • Маринованные огурцы – 3 штуки
  • Майонез – 200 граммов
  • Сметана – 100 граммов
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Красный лук – 1 штука
  • Морковь – 2 штуки
  • Груша – 1 штука
  • Укроп – 1 пучок
  • Сок половины лимона и половины апельсина
  • Соль и перец по вкусу


Способ приготовления

Печень и сердце промываем, снимаем с них пленки и сгустки крови. Просушиваем бумажным полотенцем. Разогреваем на сковороде растительное масло и отправляем туда потрошки. Обжариваем до готовности и солим. 

Лук нарезаем полукольцами и обжариваем. После этого отдельно обжариваем натертую на крупной терке морковь. Не забываем солить и перчить их во врем жарки. 

Можно приступить к основе блюда. Для этого в салатницу слоями укладываем печень, лук и морковь. 

Подготавливаем дополнительные ингредиенты. Нарезаем огурцы соломкой. Грушу также нарезаем небольшими брусочками и поливаем их соком лимона и апельсина. 

Лук нарезаем тонкими полукольцами, обдаем кипятком и заливаем маринадом. Для приготовления маринада в кипяченую воду добавляем сахар, соль и уксус. 

Подать блюдо можно в разных емкостях, чтобы каждый мог добавить в основу блюда то, что ему больше нравится. Можно сразу разложить все части салата на порционных тарелках. В качестве соуса смешиваем смешаем майонез, сметану, раздавленный чеснок и мелко нарезанный укроп. 

О том, как приготовить рататуй с итальянским соусом песто можно прочитать здесь. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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