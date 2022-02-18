Вкуснее пирожков: рецепт котлет на кефире за 15 минут

Вкуснее пирожков: рецепт котлет на кефире за 15 минут
Фото: pixabay.com
Блюдо выйдет очень вкусным

Котлеты, которые мы так часто готовим дома, можно превратить в самостоятельное блюдо, которое можно уминать и без гарнира – настолько вкусными они получаются. Понадобится лишь кефир и белок, который нужно взбить до плотного состояния. Получаются такие котлеты невероятно вкусными и ароматными!

Ингредиенты:

  • Мясной фарш – 500 гр
  • Кефир – 1 стакан (250 мл)
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Лук – 1 шт
  • Мука – 3 ст.л.
  • Яйцо – 3 шт.

Способ приготовления

Заливаем наш оттаявший фарш кефиром и добавляем соль с перцем. Все нужно хорошо перемешать до однородного состояния. Затем займемся луком. Нарезаем его мелкими кубиками. Добавляем в наш фарш и снова хорошо перемешиваем.

Пора переходить к яйцам. Желток нужно отделить от белка и разделить по тарелкам. Желтки мы добавляем в наш фарш и продолжаем перемешивание. Следом у нас идет мука – четыре столовых ложки в тарелку фарша.

Теперь вернемся к белку. Его нужно взбить миксером, предварительно посолив. Взбиваем до плотного побелевшего состояния и выкладываем к нашему фаршу. И вновь перемешиваем до однородной констистенции.

Наливаем на сковороду растительное масло и выкладывам столовой ложкой на поверхность фарш, обжаривая в течение нескольких минут на среднем огне.

Затем готовые котлеты выкладываем в глубокую емкость и заливаем водой. Тушим десять минут на небольшом огне. За это время можно успеть нарезать небольшими ломтиками помидоры и петрушку – таким салатом мы и украсим котлеты.

Ранее мы делились рецептом сытного салата салата из куриной печени и груши.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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