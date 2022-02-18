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Часто бывает, что на следующий день после домашнего застолья вы ломаете голову над тем, что приготовить на ужин. Данный рецепт идеально подходит на этот случай. Продукты, которые не пошли в дело на вечеринке, станут идеальным дополнением к картофелю с говядиной.
Картофель, отваренный в мундире – 5 штук
Говядина – 200 граммов
Лук репчатый – 1 штука
Помидоры – 2 штуки
Яйца – 3 штуки
Зернистая горчица – 1 столовая ложка
Соль, молотый перец по вкусу
Оливковое масло для жарки
Зелень петрушки – 1 пучок
Чеснок – 5 зубчиков
Оливковое масло
Соль и перец по вкусу
Заранее запеченный в мундире картофель очищаем от кожуры. Нарезаем его на крупные кубики. Если для приготовления вы выбрали молодой картофель, можете не избавляться от кожуры.
Говядину отвариваем, остужаем и разделяем на волокна.
Выбираем сковороду, которая подойдет для запекания в духовке. Обычно это варианты из чугуна.
На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжариваем картофель вместе с мясом до румяного цвета.
Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на сковороде. Нарезанные крупными кубиками помидоры также жарим отдельно. В отдельной тарелке смешиваем яйца с горчицей.
Перекладываем овощи к мясу, хорошо перемешиваем, добавляем перец и соль. Посыпаем все рубленой зеленью и заливаем яичной смесью. Зубчики чеснока давим плоской стороной ножа и выкладываем на поверхность блюда.
Запекаем его 15 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Подаем на стол прямо в сковороде.
О том, как приготовить любимую закуску Леонида Брежнева, можно узнать здесь.
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