Нежная курица в сметанном соусе – простой рецепт

Нежная курица в сметанном соусе – простой рецепт
Фото: pixabay.com
Отличный вариант для ужина

Нежирное нежное блюдо не потребует больших затрат и наверняка придется по вкусу домашним.

Продукты:

курица – 700 гр.;

Репчатый лук – 2 шт.;

Вода – 120 мл.;

Сметана – 150 гр.;

Пшеничная мука – 2 ст. л.;

Масло подсолнечное;

Соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Куриное мясо нарезать кубиками, смешать с солью, перцем и любимыми специями. Для этого блюда хорошо подходит грудка.

Обжарить курицу на растительном масле до румяной корочки.

Лук почистить, нарезать кольцами, обжарить до полупрозрачности, затем добавить муку и перемешать.

Сметану соединить с водой, посолить, добавить к луку. Когда соус начнет кипеть, уменьшить огонь и дождаться загустения.

Выложить обжаренную курицу в сметанно-луковый соус. Потушить на медленном огне под крышкой около получаса.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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