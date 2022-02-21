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Нежирное нежное блюдо не потребует больших затрат и
наверняка придется по вкусу домашним.
курица – 700 гр.;
Репчатый лук – 2 шт.;
Вода – 120 мл.;
Сметана – 150 гр.;
Пшеничная мука – 2 ст. л.;
Масло подсолнечное;
Соль, перец, специи по вкусу.
Куриное мясо нарезать кубиками, смешать с солью, перцем и любимыми специями. Для этого блюда хорошо подходит грудка.
Обжарить курицу на растительном масле до румяной корочки.
Лук почистить, нарезать кольцами, обжарить до полупрозрачности, затем добавить муку и перемешать.
Сметану соединить с водой, посолить, добавить к луку. Когда соус начнет кипеть, уменьшить огонь и дождаться загустения.
Выложить обжаренную курицу в сметанно-луковый соус. Потушить на медленном огне под крышкой около получаса.
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