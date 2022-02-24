Блюдо выйдет даже вкуснее голубцов

Капустняк считается национальным блюдом на Украине, в Польше и Словакии – и везде его готовят по собственному рецепту. Кто-то делает в виде супа, однако можно попробовать и по-новому варианту. Рецепт капустняка-запеканки готовится очень быстро, а самое важное – результат выйдет очень вкусным.

Ингредиенты:

Капуста – 500 г

Фарш – 500 г

Рис (сырой) – 150 г

Яйца – 2 шт

Черный перец – 1/3 ч.л.

Паприка – 1/2 ч.л.

Сушеный чеснок – 1/2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Растительное масло – 40 мл

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Сметана – 3 ст.л.

Зелень

Пошаговый рецепт капустняка в виде запеканки