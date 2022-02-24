Экономично и вкусно: как приготовить капустняк

Экономично и вкусно: как приготовить капустняк
Блюдо выйдет даже вкуснее голубцов

Капустняк считается национальным блюдом на Украине, в Польше и Словакии – и везде его готовят по собственному рецепту. Кто-то делает в виде супа, однако можно попробовать и по-новому варианту. Рецепт капустняка-запеканки готовится очень быстро, а самое важное – результат выйдет очень вкусным. 

Ингредиенты:

  • Капуста – 500 г
  • Фарш – 500 г
  • Рис (сырой) – 150 г
  • Яйца – 2 шт
  • Черный перец – 1/3 ч.л.
  • Паприка – 1/2 ч.л.
  • Сушеный чеснок – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Растительное масло – 40 мл
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Зелень

Пошаговый рецепт капустняка в виде запеканки

  1. Режем капусту – перья должны получиться примерно такого же размера, как на борщ. 
  2. После высыпаем все в отдельную тару и заливаем кипятком. Так капуста должна постоять примерно 15 минут.
  3. За это время подготавливаем фарш. Его нужно смешать с вымоченным в воде рисом, двумя сырыми яйцами и приправами по вкусу. Все тщательно вымешиваем.
  4. Капусту отжимаем и смешиваем с мясной массой до однородной консистенции – все выкладываем на смазанную маслом форму для запекания. 
  5. Мелко режем лук и морковь, обжариваем на масле до подрумянивания. После выкладываем на фарш с капустой тонким слоем. 
  6. В конце смазываем сметаной и ставим в духовку на 45 минут. Выпекать нужно при температуре примерно 190 градусов. 
Роман ИГНАТОВ
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