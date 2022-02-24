Капустняк считается национальным блюдом на Украине, в Польше и Словакии – и везде его готовят по собственному рецепту. Кто-то делает в виде супа, однако можно попробовать и по-новому варианту. Рецепт капустняка-запеканки готовится очень быстро, а самое важное – результат выйдет очень вкусным.
Ингредиенты:
Капуста – 500 г
Фарш – 500 г
Рис (сырой) – 150 г
Яйца – 2 шт
Черный перец – 1/3 ч.л.
Паприка – 1/2 ч.л.
Сушеный чеснок – 1/2 ч.л.
Соль – 1 ч.л.
Растительное масло – 40 мл
Лук – 1 шт
Морковь – 1 шт
Сметана – 3 ст.л.
Зелень
Пошаговый рецепт капустняка в виде запеканки
Режем капусту – перья должны получиться примерно такого же размера, как на борщ.
После высыпаем все в отдельную тару и заливаем кипятком. Так капуста должна постоять примерно 15 минут.
За это время подготавливаем фарш. Его нужно смешать с вымоченным в воде рисом, двумя сырыми яйцами и приправами по вкусу. Все тщательно вымешиваем.
Капусту отжимаем и смешиваем с мясной массой до однородной консистенции – все выкладываем на смазанную маслом форму для запекания.
Мелко режем лук и морковь, обжариваем на масле до подрумянивания. После выкладываем на фарш с капустой тонким слоем.
В конце смазываем сметаной и ставим в духовку на 45 минут. Выпекать нужно при температуре примерно 190 градусов.