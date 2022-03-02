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Шаверма – прекрасное блюдо, которое придется по душе всякому, особенно проголодавшимся людям, у которых нет времени на то, чтобы приготовить себе что-нибудь вкусное. Но называть шаверму фастфудом, пожалуй, не стоит: ведь в оригинале получается сочетание овощей, мяса и свежего лаваша. А если приготовите такое блюдо дома, будьте уверены: полезнее и вкуснее вы ничего еще не пробовали.
Все специи вместе с солью необходимо измельчить в ступке. Волшебную смесь нужно залить водой – так появится еще больший аромат.
Лучше всего использовать цельную курицу. Хотя вариант с филе тоже подойдет. Надрезаем грудку на кусочки, смазываем их нашими специями и маринуем пару часов. Выкладываем на сковороду и обжариваем до золотистой корочки.
Переходим к овощам: шинкуем капусту, полукольцами нарезаем лук и ломтиками – томаты. Можно добавить и зелени. Например, петрушку и укроп.
Самое время перейти к соусу. Тут все просто: смешиваем сметану и майонез, прессуем чеснок, который необходимо туда добавить, и сдабриваем солью.
Собираем шаверму: выкладываем соус на лаваш, смазывая ложкой. Сверху – капусту с овощами. А затем добавляем мясо. Заворачиваем и обжариваем на сковороде примерно пару минут с обеих сторон, чтобы сок не растекался, когда блюдо будет готово.
Смело подаем к столу – такой шавермы вы еще точно не ели! Приятного аппетита.
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