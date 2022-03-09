Блюдо подойдет и для семейного стола, и для гостей

Каждый привык по-своему готовить курицу и держать в секрете семейные рецепты. Однако есть и вполне универсальные блюда, которые не нужно ни от кого скрывать. Просто пофантазируйте и используйте то, что найдется под рукой.

Предлагаем приготовить пирог из куриного мяса, который идеально подойдет и для семейного, и для званого ужина с гостями. Получится быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты

пшеничная мука – 180 г;

нежирный кефир – 250 мл;

куриное яйцо – 1 шт.;

соль по вкусу;

сода – 1 щеп.;

черный перец по вкусу;

филе птицы – 350 г;

репчатый лук – 2 шт.;

пучок зелень – 20 г;

растительное масло – 40 мл;

сливочное масло – 10 г.





Способ приготовления

Взбиваем яйца, добавляем специи, кефир, муку и перемешиваем – так приготовим тесто. Обжариваем птичку с лучком, добавим морковную стружку и измельченные грибочки. Кладем нашу снедь в форму для запекания, сдобрим зеленью и выливаем туда же тесто.

Все отправляем в духовку. Режим – 180 градусов, запекаем около 40 минут. Пирог можно украсить сверху сливочным маслом для приятного оттенка.

Приятного аппетита!

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