"Курочка в постельке": рецепт оригинального ужина на скорую руку

"Курочка в постельке": рецепт оригинального ужина на скорую руку
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Блюдо подойдет и для семейного стола, и для гостей

Каждый привык по-своему готовить курицу и держать в секрете семейные рецепты. Однако есть и вполне универсальные блюда, которые не нужно ни от кого скрывать. Просто пофантазируйте и используйте то, что найдется под рукой.

Предлагаем приготовить пирог из куриного мяса, который идеально подойдет и для семейного, и для званого ужина с гостями. Получится быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты

  • пшеничная мука – 180 г;
  • нежирный кефир – 250 мл;
  • куриное яйцо – 1 шт.;
  • соль по вкусу;
  • сода – 1 щеп.;
  • черный перец по вкусу;
  • филе птицы – 350 г;
  • репчатый лук – 2 шт.;
  • пучок зелень – 20 г;
  • растительное масло – 40 мл;
  • сливочное масло – 10 г.


Способ приготовления

Взбиваем яйца, добавляем специи, кефир, муку и перемешиваем – так приготовим тесто. Обжариваем птичку с лучком, добавим морковную стружку и измельченные грибочки. Кладем нашу снедь в форму для запекания, сдобрим зеленью и выливаем туда же тесто.

Все отправляем в духовку. Режим – 180 градусов, запекаем около 40 минут. Пирог можно украсить сверху сливочным маслом для приятного оттенка. 

Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом сытного салата, который можно приготовить за десять минут.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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