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Традиционное угощение на Пасху можно приготовить и без
духовки. "Утро" предлагает рецепт кулича для хлебопечки.
Молоко (теплое) – 200 мл.;
Пшеничная мука – 400 гр.;
Желтки – 3 шт.;
Масло сливочное – 2 ст.л.;
Сахар-песок – 3 ст.л.№
Дрожжи быстродействующие – 2 ч.л.;
Щепотка соли;
Изюм или другие сухофрукты (курага, сушеная вишня или клюква) – 1 стакан;
Кардамон;
Шафран (можно заменить куркумой);
Коньяк для замачивания сухофруктов.
Сухофрукты обдать кипятком и замочить на час в алкоголе. Перед тем, как добавить их в тесто, обваляйте в муке либо крахмале.
На хлебопечке нужно установить программу для приготовления хлеба с отрубями либо сдобного.
Сливочное масло растопить. В теплое молоко добавить шафран.
Положите продукты в хлебопечку (так, как написано в вашей инструкции). Если есть диспенсер, сухофрукты нужно положить туда. Если он отсутствует, то всыпать минут через 10-15 после начала замешивания теста.
Украсить готовый кулич можно белками, взбитыми с сахарной пудрой, либо шоколадной глазурью.
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