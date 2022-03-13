Один ингредиент придаст выпечке изысканный аромат и цвет

Традиционное угощение на Пасху можно приготовить и без духовки. "Утро" предлагает рецепт кулича для хлебопечки.



Продукты:

Молоко (теплое) – 200 мл.;

Пшеничная мука – 400 гр.;

Желтки – 3 шт.;

Масло сливочное – 2 ст.л.;

Сахар-песок – 3 ст.л.№

Дрожжи быстродействующие – 2 ч.л.;

Щепотка соли;

Изюм или другие сухофрукты (курага, сушеная вишня или клюква) – 1 стакан;

Кардамон;

Шафран (можно заменить куркумой);

Коньяк для замачивания сухофруктов.

Приготовление:

Сухофрукты обдать кипятком и замочить на час в алкоголе. Перед тем, как добавить их в тесто, обваляйте в муке либо крахмале.

На хлебопечке нужно установить программу для приготовления хлеба с отрубями либо сдобного.

Сливочное масло растопить. В теплое молоко добавить шафран.

Положите продукты в хлебопечку (так, как написано в вашей инструкции). Если есть диспенсер, сухофрукты нужно положить туда. Если он отсутствует, то всыпать минут через 10-15 после начала замешивания теста.

Украсить готовый кулич можно белками, взбитыми с сахарной пудрой, либо шоколадной глазурью.