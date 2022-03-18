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Утром, как гласит закон жизни, готовить некогда – особенно если речь идет о тяжелых рабочих буднях. А завтраки пропускать ни в коем случае нельзя – ведь с севшей батарейкой и пары часов не проработать. Поэтому нужно подумать, как потратить времени по минимуму, чтобы съесть что-то сытное, объемное, вкусное и горячее. И такие способы есть.
Предлагаем вам омлет, который можно быстро приготовить и которым можно быстро подкрепиться, чтобы зарядиться энергией на всю первую половину дня. Невероятно вкусный завтрак, на который уйдет всего несколько минут.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Способ приготовления
Заранее приготовьте все продукты, чтобы никуда не метаться в поисках нужного ингредиента. Все должно быть под рукой – в этом, кстати, и кроется секрет каждого блюда, которое готовится на скорый лад.
Заранее натрите сыр на крупной терке – в нем заключается вся изюминка. Накройте тарелку и уберите в холодильник до момента использования, чтобы он не начал таять.
Затем взбиваем миксером яйца в течение нескольких минут до однородного, нужного до омлета состояния. Добавляем туда постепенно и по мере размешивания миксером молоко, затем – сыр, после чего еще раз тщательно перемешиваем до однородной консистенции.
Затем разогреваем сковороду и смазываем поверхность растительным маслом. В принципе, можно использовать и сливочное – на нем омлет получится еще ароматнее. Затем начинаем постепенно скручивать омлет в рулет.
Блюдо готово, можно подавать к столу. Приятного аппетита!
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