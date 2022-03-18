Готовится на раз-два: сытный завтрак за пять минут

Готовится на раз-два: сытный завтрак за пять минут
Фото: pixabay.com
Энергии хватит до обеда

Утром, как гласит закон жизни, готовить некогда – особенно если речь идет о тяжелых рабочих буднях. А завтраки пропускать ни в коем случае нельзя – ведь с севшей батарейкой и пары часов не проработать. Поэтому нужно подумать, как потратить времени по минимуму, чтобы съесть что-то сытное, объемное, вкусное и горячее. И такие способы есть.

Предлагаем вам омлет, который можно быстро приготовить и которым можно быстро подкрепиться, чтобы зарядиться энергией на всю первую половину дня. Невероятно вкусный завтрак, на который уйдет всего несколько минут. 

 ИНГРЕДИЕНТЫ

  • яйцо 3 шт.
  • молоко 1 ст.л.
  • сыр 40 г
  • соль 1 щепотка
  • масло растительное 1 ст.л.

Способ приготовления

Заранее приготовьте все продукты, чтобы никуда не метаться в поисках нужного ингредиента. Все должно быть под рукой – в этом, кстати, и кроется секрет каждого блюда, которое готовится на скорый лад. 

Заранее натрите сыр на крупной терке – в нем заключается вся изюминка. Накройте тарелку и уберите в холодильник до момента использования, чтобы он не начал таять.

Затем взбиваем миксером яйца в течение нескольких минут до однородного, нужного до омлета состояния. Добавляем туда постепенно и по мере размешивания миксером молоко, затем – сыр, после чего еще раз тщательно перемешиваем до однородной консистенции.

Затем разогреваем сковороду и смазываем поверхность растительным маслом. В принципе, можно использовать и сливочное – на нем омлет получится еще ароматнее. Затем начинаем постепенно скручивать омлет в рулет. 

Блюдо готово, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом картофельных блинов на сковороде.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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