Блюдо подойдет и к праздничному столу

Этот салат подается теплым. Поэтому стоит готовить его прямо перед тем, как подадите на стол.



Продукты:

Филе куриное – 200 гр.;

Шампиньоны или другие грибы – 150 гр.;

Сыр – 30 гр.;

Луковица – 1 шт.;

Помидоры – 1 крупный или два небольших;

Салат или другая зелень;

Соль, перец по вкусу;

Масло оливковое – ст.л.;

Майонез – 2 ст.л.;

Дижонская горчица – 1 ч.л.

Приготовление:

Филе нарезать кубиками и обжарить на сковороде, посолить и поперчить, переложить в миску. лук обжарить д полупрозрачности, добавить нарезанные грибы, обжарить до румяности, посолить и поперчить.

Помидоры нарезать ломтиками. Салат порвать. Все сложить в салатник, перемешать.

Для заправки смешать майонез и горчицу, полить ингредиенты. Перед подачей посыпать натертым сыром.