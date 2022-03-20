Салат с курицей и грибами – легкий рецепт

Салат с курицей и грибами – легкий рецепт
Фото: pixabay.com
Блюдо подойдет и к праздничному столу

Этот салат подается теплым. Поэтому стоит готовить его прямо перед тем, как подадите на стол.

Продукты:

Филе куриное – 200 гр.;

Шампиньоны или другие грибы – 150 гр.;

Сыр – 30 гр.;

Луковица – 1 шт.;

Помидоры – 1 крупный или два небольших;

Салат или другая зелень;

Соль, перец по вкусу;

Масло оливковое – ст.л.;

Майонез – 2 ст.л.;

Дижонская горчица – 1 ч.л.

Приготовление:

Филе нарезать кубиками и обжарить на сковороде, посолить и поперчить, переложить в миску. лук обжарить д полупрозрачности, добавить нарезанные грибы, обжарить до румяности, посолить и поперчить.

Помидоры нарезать ломтиками. Салат порвать. Все сложить в салатник, перемешать.

Для заправки смешать майонез и горчицу, полить ингредиенты. Перед подачей посыпать натертым сыром.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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