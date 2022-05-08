Рецепт маринада для рыбы на мангале: изысканное угощение на природе

Рецепт маринада для рыбы на мангале: изысканное угощение на природе
Фото: www.pixabay.com
Калорийный шашлык можно заменить полезным угощением

С наступлением теплых дней во многих российских регионах стартовал сезон шашлыков. Люди массово выезжают на природу, вооружившись мангалами и грилями. Чаще всего главным угощением на пикнике становится шашлык из разных видов мяса, однако приготовленная на мангале рыба тоже никого не оставит равнодушным.

Для того чтобы сделать изысканное угощение, нужно обратить внимание на маринад

Ингредиенты

Полтора килограмма любимой рыбы, один крупный лимон, стакан воды, 100 мл подсолнечного масла, одна столовая ложка с горкой горчицы, две столовые ложки яблочного уксуса, несколько лавровых листов, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала рыбу нужно хорошенько вымыть и нарезать на порционные кусочки.

Для приготовления маринада нужно поставить воду на огонь и немного подогреть. После этого в жидкость высыпаем специи и лавровые листья. Туда же отправляем заранее натертую цедру лимона, а также лимонный сок.

Доводить до кипения маринад не нужно, соус должен быть теплым. Туда же отправляем горчицу, подсолнечное масло и яблочный уксус. Все ингредиенты тщательно перемешиваем.

После этого заливаем соусом нарезанного рыбу и оставляем в холодильнике на несколько часов. Оптимальным временем маринования будет два-четыре часа.

Ранее "Утро" делилось необычным рецептом маринада для мяса.

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