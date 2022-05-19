Пельменная запеканка в духовке: рецепт ленивого ужина

Пельменная запеканка в духовке: рецепт ленивого ужина
Фото: www.pixabay.com
Привычное блюдо заиграет новыми красками

Далеко не все россияне любят проводить много часов за плитой. Тем более, когда времени в обрез. Настоящей палочкой-выручалочкой стали рецепты для ленивых. Оказалось, что приготовить полноценный ужин можно за рекордно короткое время. Например, из привычных пельменей легко сделать сытную запеканку.

Ингредиенты

Три луковицы лука, 200 г сыра твердых сортов, три горсти любимых грибов, полкило пельменей, один стакан жирных сливок, два куриных яйца, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Лук и грибы нужно хорошенько вымыть и нарезать. Затем ингредиенты обжариваем на масле.

Пельмени тоже необходимо обжарить на сковородке. При появлении румяной корочки их нужно положить в форму для запекания, которую сначала следует смазать маслом.

Луково-грибную зажарку раскладываем на пельменях. Потом готовим соус, сначала нужно взбить яйца, а затем соединить их со сливками и пряностями, добавить соль.

Заливаем соусом пельмени и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку. Через 15 минут блюдо нужно присыпать сырной стружкой и запекать еще минут пять.

новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей