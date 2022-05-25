Рецепт закусочного кекса с томатами: сытное угощение для пикника

Рецепт закусочного кекса с томатами: сытное угощение для пикника
Фото: www.pixabay.com
Ароматная выпечка быстро утолит голод

Обычно такое блюдо, как кекс, ассоциируется с чем-то сладким к чаю. Однако лакомство можно сделать сытным. Такое угощение отлично подойдет для праздничного ужина или отдыха на природе.

Ингредиенты

300 г муки, четыре яйца, 200 мл молока, 50 г пармезана, 150 мл оливкового масла, 8 г разрыхлителя, 300 г вяленых томатов в масле, 50 г оливок, четыре ветки шпината, соль и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

С помидоров нужно слить масло, оставшиеся томаты нарезать. Туда же добавляем нарезанные кольцами оливки.

Для теста смешиваем оливковое масло, молоко и яйца. Туда же засыпаем сдобренную разрыхлителем муку и смешиваем.

Теперь добавляем к тесту нарезанные овощи, туда же засыпаем сырную стружку и порезанный шпинат. Аккуратно перемешиваем смесь и отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф.

Перед этим форму нужно смазать маслом и присыпать мукой. Заливаем туда тесто и запекаем в течение 45 минут. Блюдо подавать остывшим.

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