Блюдо является идеальной альтернативой колбасе

Жители нашей страны традиционно проводят большую часть лета на природе. Всевозможные пикники, выезды на шашлыки давно стали желанным времяпрепровождением для россиян. Прогулки на природе всегда подразумевают вкусный обед. Отличной закуской для такого мероприятия станет куриный рулет с паприкой. Его можно использовать вместо не самой полезной магазинной колбасы.



Ингредиенты

Килограммовая туша курицы, две чайные ложки сладкой паприки, одна чайная ложка любимых специй, пол чайной ложки соли, 25 г желатина, три дольки чеснока.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала тушку необходимо освободить от кожи и жировой прослойки.

Куриное мясо снимаем с костей, режем мелкими кубиками и выкладываем в отдельную посуду. Теперь туда нужно засыпать специи, паприку, нарезанный чеснок, соль и желатин. Будущее угощение следует тщательно перемешать.

Рулет удобно делать в рукаве для запекания. Туда нужно сложить начинку и свернуть в плотный батон. Края рукава необходимо закрепить.

После этого рулетик оборачиваем в фольгу и выкладываем в форму для запекания. Угощение нужно запекать в предварительно разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение примерно 60 минут.

После того, как рулет остынет, его нужно убрать на ночь в холодильник. Угощение готово.