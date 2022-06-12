Испанское блюдо легко приготовить на обычной кухне

Наступление летнего периода заставляет хозяек пересмотреть привычное меню. В это время хочется легкости в теле, которую сложно ощутить после плотного обеда наваристым супом. Так, отличным вариантом будет приготовить холодный освежающий испанский суп гаспачо. Вкусный и сытный супчик зарядит энергией, но сохранит легкость в теле.



Ингредиенты

Полкило огурцов, 50 г редиски, 150 г стеблей сельдерея, несколько листиков мяты, одна столовая ложка винного красного уксуса, 15 г шпината, одна столовая ложка лимонного сока, перец чили по вкусу, колотый лед.

Пошаговый рецепт приготовления

Редиску нужно нарезать колечками, а очищенные от кожуры огурцы натереть на крупной терке.

После этого почти все ингредиенты: огуречную стружку, стебли сельдерея, мяту, винные уксус, шпинат, лимонный сок, приправы, а также колотый лед необходимо взбить в блендере. Целыми остаются только кружочки редиса. Ими украшаем готовый суп и подаем к столу.

Такой легкий, ароматный и полезный супчик придется по вкусу всем, даже самым привередливым гурманам.