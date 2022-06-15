Сытное угощение понравится всей семье

Как известно, первый прием пищи является одним из важных кирпичиков для построения здорового образа жизни. Утром нужно есть полезную, сбалансированную пищу. При этом тратить много времени на готовку в самом начале дня мало кому понравится. Тогда на выручку приходят ленивые рецепты.



Ингредиенты

Четыре куриных яйца, 100 г ветчины, половинка болгарского перца, один томат, 100 г твердого сыра, ржаной хлеб, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Яйца нужно взбить со специями. Мелко нарезать половинку болгарского перца и томат. Также нарезаем ветчину.

Хлебный мякиш укладываем в стеклянную форму, которую предварительно нужно смазать маслом.

Выкладываем сверху нарезанную ветчину и овощи, заливаем яичной смесью. Затем посыпаем будущее угощение сырной стружкой и отправляем в микроволновку. 5 минут хватит для приготовления аппетитной яичной запеканки.