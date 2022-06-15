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Как известно, первый прием пищи является одним из важных кирпичиков для построения здорового образа жизни. Утром нужно есть полезную, сбалансированную пищу. При этом тратить много времени на готовку в самом начале дня мало кому понравится. Тогда на выручку приходят ленивые рецепты.
Четыре куриных яйца, 100 г ветчины, половинка болгарского перца, один томат, 100 г твердого сыра, ржаной хлеб, специи по вкусу.
Яйца нужно взбить со специями. Мелко нарезать половинку болгарского перца и томат. Также нарезаем ветчину.
Хлебный мякиш укладываем в стеклянную форму, которую предварительно нужно смазать маслом.
Выкладываем сверху нарезанную ветчину и овощи, заливаем яичной смесью. Затем посыпаем будущее угощение сырной стружкой и отправляем в микроволновку. 5 минут хватит для приготовления аппетитной яичной запеканки.
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