Лакомство всем придется по вкусу

В знойную погоду хочется питаться более легкими продуктами, которые не будут создавать чувство тяжести в желудке. Однако сладкоежкам в этом деле достаточно сложно, обычно торты и пирожные весьма калорийны и "плохо идут" в летний период. В таком случае отличным вариантом будет сделать простое угощение из ягод и печенья.



Ингредиенты

Полкило сметаны, 300 г печенья, 20 г желатина, 300 г свежих ягод, сахарный песок по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Желатин нужно залить половиной стакана холодной воды и отложить на полчаса. Теперь следует тщательно взбить сахарный песок со сметаной.

После того, как желатин разбухнет, его нужно прогреть на плите до полного растворения, доводить до кипения нельзя. Затем нужно влить в ковшик с желатином сладкую сметану, не забываем постоянно помешивать.

Теперь берем посуду для будущего десерта, лучше выбрать глубокую тарелку, выкладываем дно пищевой пленкой. Первым слоем кладем любимые ягоды, затем выкладываем наломанное на куски печенье, снова ягодный слой, еще раз слой из печенья.

Затем заливаем будущее угощение сметанной смесью и отправляем в холодильную камеру на пару часов. Перед подачей блюдо нужно перевернуть и убрать пленку.