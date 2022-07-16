Индейка с ананасами: простой рецепт сочного летнего блюда

Индейка с ананасами: простой рецепт сочного летнего блюда
Фото: www.unsplash.com
В солнечную погоду приятно разнообразить приевшееся меню

Лето – пора перемен и хорошего настроения. В теплый сезон года хозяйки стараются дополнительно порадовать домочадцев необычными блюдами на ужин. Отличным вариантом будет приготовить индейку с ананасами. Необычайно сочное интересное сочетание продуктов придется по вкусу даже гурманам.

Ингредиенты

300 г филе индейки, шесть ананасовых колец (консервированных), 100 г твердого сыра, две столовые ложки сметаны, соль, паприка по вкусу. Также потребуется подсолнечное масло для противня.

Пошаговый рецепт приготовления

Филе индейки нужно нарезать на порционные стейки и хорошенько отбить. Будущее ароматное угощение сдобрить паприкой и солью, сверху намазать слоем сметаны, а затем уложить ананасовые кольца.

Всю эту конструкцию собираем уже на противне. На каждый кусок уйдет по два колечка ананаса. Сверху угощение нужно посыпать сырной стружкой.

Блюдо выпекается в духовом шкафу при температуре 220 градусов в течение получаса. Чтобы сыр не подсох, на первый 25 минут противень можно прикрыть фольгой.

новости партнеров

Европейской элите пришел конец - политолог

Грядет череда отставок и кадровых перестановок

Венгрия объявила о военном сценарии для Закарпатья Украины

Будапешт напомнил о тысячах венгров, проживающих на этой территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей