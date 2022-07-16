В солнечную погоду приятно разнообразить приевшееся меню

Лето – пора перемен и хорошего настроения. В теплый сезон года хозяйки стараются дополнительно порадовать домочадцев необычными блюдами на ужин. Отличным вариантом будет приготовить индейку с ананасами. Необычайно сочное интересное сочетание продуктов придется по вкусу даже гурманам.

Ингредиенты

300 г филе индейки, шесть ананасовых колец (консервированных), 100 г твердого сыра, две столовые ложки сметаны, соль, паприка по вкусу. Также потребуется подсолнечное масло для противня.

Пошаговый рецепт приготовления

Филе индейки нужно нарезать на порционные стейки и хорошенько отбить. Будущее ароматное угощение сдобрить паприкой и солью, сверху намазать слоем сметаны, а затем уложить ананасовые кольца.

Всю эту конструкцию собираем уже на противне. На каждый кусок уйдет по два колечка ананаса. Сверху угощение нужно посыпать сырной стружкой.

Блюдо выпекается в духовом шкафу при температуре 220 градусов в течение получаса. Чтобы сыр не подсох, на первый 25 минут противень можно прикрыть фольгой.