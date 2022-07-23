Ароматная закуска подойдет для встречи с друзьями

Каждая хозяйка хоть раз в жизни столкнулась с ситуацией, когда требуется быстро приготовить что-нибудь вкусненькое, а в холодильнике шаром покати. В такой случае на помощь приходят быстрые рецепты закусок "из ничего". Оказалось, вкусные блюда можно приготовить из забытых в холодильнике продуктов. Одним из таких угощений является быстрая пицца из батона и яиц на сковороде.



Ингредиенты

Пять ломтиков белого батона, пять яиц, 200 г колбасы, два средних томата, половинка сладкого перца, 150 г сыра, пять столовых ложек молока, подсолнечное масло для сковороды, специи по вкусу.

Перечисленные продукты можно заменить на имеющиеся в холодильнике: ветчину, курицу, огурцы и так далее.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала все ингредиенты нужно измельчить. Булку нарежем на небольшие кубики, сыр превратим в стружку, овощи также нарежем кубиками.

В целом, на этом процесс приготовления практически завершен. Теперь осталось выложить будущую ароматную пиццу на сковороду. В начале кладем батон, а следом все остальные ингредиенты.

В отдельной миске взбиваем молоко, яйца и специи. Этой молочно-яичной смесью заливаем пиццу, сверху выкладываем сырную стружку и закрываем крышкой. Ароматное угощение будет готово, как только сыр расплавится.