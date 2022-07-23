Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Каждая хозяйка хоть раз в жизни столкнулась с ситуацией, когда требуется быстро приготовить что-нибудь вкусненькое, а в холодильнике шаром покати. В такой случае на помощь приходят быстрые рецепты закусок "из ничего". Оказалось, вкусные блюда можно приготовить из забытых в холодильнике продуктов. Одним из таких угощений является быстрая пицца из батона и яиц на сковороде.
Пять ломтиков белого батона, пять яиц, 200 г колбасы, два средних томата, половинка сладкого перца, 150 г сыра, пять столовых ложек молока, подсолнечное масло для сковороды, специи по вкусу.
Перечисленные продукты можно заменить на имеющиеся в холодильнике: ветчину, курицу, огурцы и так далее.
Для начала все ингредиенты нужно измельчить. Булку нарежем на небольшие кубики, сыр превратим в стружку, овощи также нарежем кубиками.
В целом, на этом процесс приготовления практически завершен. Теперь осталось выложить будущую ароматную пиццу на сковороду. В начале кладем батон, а следом все остальные ингредиенты.
В отдельной миске взбиваем молоко, яйца и специи. Этой молочно-яичной смесью заливаем пиццу, сверху выкладываем сырную стружку и закрываем крышкой. Ароматное угощение будет готово, как только сыр расплавится.
Киев нашел "мощный резерв" для наступления