Необычный рецепт окрошки: новый взгляд на традиционное блюдо

Необычный рецепт окрошки: новый взгляд на традиционное блюдо
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Летнее угощение никого не оставит равнодушным

В жаркий период хозяйки стараются снизить калорийность блюд и пересматривают меню в пользу более легких угощений. Настоящей звездой летнего сезона является популярный холодный суп окрошка. Когда традиционные рецепты набили оскомину, можно попробовать разнообразить используемые продукты и сделать необычную окрошку. Отличным вариантом станет окрошка на томатном соке.

Ингредиенты

500 г молодого картофеля, четыре куриных яйца, 300 г редиски, 300 г огурчиков, пачка томатного сока.

Пошаговый рецепт приготовления

Стоит отметить, что этот вариант полюбившегося россиянам блюда является одним из самых низкокалорийных. В супчик не принято класть ветчину и другие жирные продукты. Так что окрошка на томатном соке отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой.

Приготовление очень простое: для начала нужно нарезать все ингредиенты небольшими кубиками. Предварительно картошку и яйца отварить. Все это овощное великолепие вместе с яйцами складываем в порционную посуду, можно добавить любимую зелень.

Ингредиенты следует тщательно перемешать, залить томатным соком и добавить специи по вкусу. Блюдо готово радовать гостей и домочадцев.

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