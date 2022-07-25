Летнее угощение никого не оставит равнодушным

В жаркий период хозяйки стараются снизить калорийность блюд и пересматривают меню в пользу более легких угощений. Настоящей звездой летнего сезона является популярный холодный суп окрошка. Когда традиционные рецепты набили оскомину, можно попробовать разнообразить используемые продукты и сделать необычную окрошку. Отличным вариантом станет окрошка на томатном соке.



Ингредиенты

500 г молодого картофеля, четыре куриных яйца, 300 г редиски, 300 г огурчиков, пачка томатного сока.

Пошаговый рецепт приготовления

Стоит отметить, что этот вариант полюбившегося россиянам блюда является одним из самых низкокалорийных. В супчик не принято класть ветчину и другие жирные продукты. Так что окрошка на томатном соке отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой.

Приготовление очень простое: для начала нужно нарезать все ингредиенты небольшими кубиками. Предварительно картошку и яйца отварить. Все это овощное великолепие вместе с яйцами складываем в порционную посуду, можно добавить любимую зелень.

Ингредиенты следует тщательно перемешать, залить томатным соком и добавить специи по вкусу. Блюдо готово радовать гостей и домочадцев.