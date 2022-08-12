Необычный завтрак из яиц: изысканное блюдо разнообразит утреннее меню

Необычный завтрак из яиц: изысканное блюдо разнообразит утреннее меню
Фото: www.unsplash.com
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Как известно, первый прием пищи оказывает серьезное влияние на здоровье человека и то, как пройдет весь день. Завтрак должен быть питательным, сбалансированным и полезным. Обычно по утрам принято кушать блюда из яиц, однако одинаковые продукты часто надоедают. Для того чтобы разнообразить меню, можно приготовить необычный завтрак из яиц и французского багета.

Ингредиенты

Половина французского багета, четыре куриных яиц, 100 г грудинки или бекона, зеленый лук и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Грудинку или бекон нужно нарезать небольшими брусочками. После этого мясную начинку обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Теперь берем багет и нарезаем его на аккуратные шайбы, высотой примерно в 6 см. Часть сердцевины нужно вырезать.

Размещаем готовые ломтики багета на сковороду отверстиями вверх. В отверстия заливаем яйца, сдабриваем специями. Блюдо готовим 4 минуты под закрытой крышкой. Затем конструкцию нужно перевернуть и пожарить еще 3 минуты.

Поджаренные багеты с яйцами выкладываем на блюдо, сверху кладем кусочки бекона и украшаем зеленым луком. Роскошный завтрак готов.

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