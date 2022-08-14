Быстрый торт "Спартак": облегченный рецепт знаменитого десерта

Быстрый торт "Спартак": облегченный рецепт знаменитого десерта
Фото: www.unsplash.com
Ароматное угощение отлично подойдет к вечернему чаепитию

Домашняя выпечка пользуется огромной популярностью у всех без исключения сладкоежек. Однако обычно такие кулинарные изыски занимают очень много времени. Впрочем, опытные домохозяйки знают, что сложные рецепты часто можно упростить без потери качества и вкусовых характеристик блюда. Многим придется по вкусу простой рецепт знаменитого торта "Спартак".

Обычно это угощение делают из шоколадно-медовых коржей, однако приготовление можно заметно упростить.

Ингредиенты

Тесто: три яйца, 140 г муки, 100 г сахарного песка, две столовые ложки меда, 30 г какао-порошка, две чайные ложки разрыхлителя, щепотка соли, полпакетика ванильного сахара.

Крем: 150 г сливочного масла, 350 г вареной сгущенки.

Пошаговый рецепт приготовления

Яйца смешать с солью, сахарным песком и ванильным сахаром, хорошенько взбить. Влить жидкий мед и еще раз взбить.

Затем отдельно смешиваем муку, какао и разрыхлитель. Перемещаем сухую смесь к медово-яичной. Хорошенько перемешиваем, тесто должно напоминать густую сметану.

Выпекать корж на противне, застеленном пергаментом, в течение 20 минут на 180 градусах. Полученный корж остудить и разделить на 4 части.

Масло нужно брать комнатной температуры, в течение 2 минут взбивать миксером, а затем, не останавливаясь, по частям добавляем вареную сгущенку.

Затем собираем торт – каждый корж обильно смазываем начинкой и строим башенку. Последний слой с начинкой можно посыпать шоколадной стружкой.

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