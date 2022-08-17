Быстрый пирог к чаю "из ничего": нежданные гости останутся довольны

Быстрый пирог к чаю "из ничего": нежданные гости останутся довольны
Фото: www.unsplash.com
Иногда угощение можно сделать из завалявшихся на кухне продуктов

Каждая хозяйка хотя бы однажды попадала в почти безвыходную ситуацию. Друзья-товарищи неожиданно решили нагрянуть в гости, а дома – шаром покати. Однако опытные россиянки знают, что приготовить ароматное и сытное угощение к чаю можно из самых простых продуктов.

Ингредиенты

Три куриных яйца, 150 г сахарного песка, цедра одного лимона, 60 мл лимонного сока, 130 мл подсолнечного масла, 100 мл воды, пакетик ванильного сахара, пакетик разрыхлителя, 250 г муки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала в большой емкости нужно смешать яйца и сахарный песок. Хорошенько перемешиваем, добавляем ванильный сахар и взбиваем миксером.

Следом отправляем в тесто цедру лимона и лимонный сок. Снова перемешиваем, вливаем подсолнечное масло. Затем добавляем туда воду комнатной температуры и опять взбиваем миксером.

В будущий ароматный пирог осталось добавить муку и разрыхлитель, перемешать лопаткой, а затем снова взбить миксером. Тесто готово.

Пирог "из ничего" выпекать в смазанной маслом форме в течение 40 минут при температуре 180 градусов. При подаче посыпать сахарной пудрой.

новости партнеров

Сознательная провокация: Британия обратилась с наглым требованием к Москве

Лондон беспардонно попросил подсобить шпиону

Позавидовавший Путину Джонсон показал "грудные мышцы" на пляже в Греции

Политику пока не удалось избавиться от лишних килограммов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей