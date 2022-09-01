Скандинавская похлебка: рецепт роскошного первого блюда на обед

Скандинавская похлебка: рецепт роскошного первого блюда на обед
Фото: www.unsplash.com
Суп может быть настоящим произведением искусства

Летний период подошел к концу и во многих российских регионах постепенно начинает вступать в свои права прохладная осень. В такое время организм теряет больше энергии и нуждается в хорошем питании. Самое время вернуться к наваристым супам. Отличным вариантом будет приготовить уху по-скандинавски.

Ингредиенты

Полкило красной рыбы, четыре картофеля, 100 г лука-порея, 200 мл жирных сливок, 30 г сливочного масла, специи по вкусу, перец горошком.

Пошаговый рецепт приготовления

Рыбку нужно избавить от костей и кожуры, нарезать крупными кубиками. С картофелем поступаем также, его нужно почистить и крупно нарезать.

Картошку отправляем в кастрюлю, добавляем около литра воды, сдабриваем солью и включаем плиту. Лук-порей нарезаем крупными кусочками, отправляем к картошке.

Примерно за 5 минут до готовности картофеля туда нужно отправить и рыбку. Картошку можно проверить с помощью вилки, овощ должен быть слегка недоваренным. Через пару минут закидываем чайную ложку перца горошком и сливочное масло.

Осталось влить сливки, довести до кипения, хорошенько перемешать. Скандинавскую похлебку можно подавать к столу.

новости партнеров

Медведев с издевкой ответил на "кудахтанье" Европы по визовым ограничениям для РФ

Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик

США признались в подготовке контрнаступления Украины на юге

Американцы постоянно вели переговоры с украинцами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей