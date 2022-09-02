Салат "Осенний": рецепт сытной закуски с курицей и грибами

Салат "Осенний": рецепт сытной закуски с курицей и грибами
Фото: www.unsplash.com
Новый сезон года вступил в свои права

К сожалению, летний период подошел к концу, и наступила более прохладная пора. В такое время хочется порадовать себя необычным угощением на столе. Салат "Осенний" станет отличным вариантом для праздничного ужина.

Ингредиенты

300 г куриного мяса, 200 г шампиньонов, одна головка лука, одна морковка, три маринованных огурчика, четыре столовые ложки консервированной кукурузы, два куриных яйца, две дольки чеснока, майонез, зелень и специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно отварить и остудить птицу, а затем мелко ее нарезать. Затем шинкуем луковицу лука и нарезаем грибочки на ломтики.

Далее переходим к морковке, ее нужно натереть на крупной терке. Консервированную кукурузу избавить от жидкости, а маринованные огурчики мелко нарезать. Яйца также мелко нарезать.

Затем на сковороде обжариваем лук, убираем его в сторону, там же жарим морковку. Затем овощи перемешиваем и кладем в отдельную посуду. Теперь на сковороде обжариваем шампиньоны, немного сдобрим солью.

Зелень мелко нарубить, чеснок пропустить через давилку. Затем все ингредиенты нужно смешать в глубокой посуде. При желании салат можно выкладывать слоями – кто как любит.

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