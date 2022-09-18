Далеко не всегда у хозяек есть время стоять у плиты

Как известно, приготовление вкусных обедов и ужинов на всю семью зачастую съедает колоссальное количество времени. Однако иногда можно воспользоваться быстрыми рецептами-выручалочками, например, приготовить полезный и сытный ужин в микроволновке.



Ингредиенты

Три картошки, полморковки, пол-луковицы лука, 100 г кабачка, половинка сладкого перца, одна долька чеснока, один томат, 20 мл воды, две чайные ложки подсолнечного масла, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно нарезать картошку небольшими кубиками, залить водой и отправить в микроволновку на 5 минут (мощность 750 Вт). Блюдо следует прикрыть специальной крышкой, которая позволяет выходить пару.

После этого добавляем к картофелю морковку и лук. Овощи нужно также порезать на небольшие кубики. Все хорошенько перемешиваем, затем добавляем нарезанные перчик и кабачок.

Теперь нужно сдобрить будущий полезный ужин любимыми специями, солью и снова отправить в микроволновку на 5 минут. Также прикрываем крышкой.

Осталось добавить мелко нарезанный чеснок и кубики томата, вливаем подсолнечное масло, хорошенько перемешиваем и снова отправляем в микроволновку на 5 минут. Блюдо можно подавать теплым или холодным.