Мягкие молочные коржики: рецепт из детства

Мягкие молочные коржики: рецепт из детства
Кадр: www.youtube.com
Приготовление классического угощения не потребует больших усилий

Многие помнят такое замечательное лакомство, как мягкие рассыпчатые коржики. У большинства взрослых россиян это угощение ассоциируется с детством и самыми приятными воспоминаниями. Для того чтобы поностальгировать и приготовить на ужин ароматные коржики, потребуется минимум времени и продуктов.

Ингредиенты

400 г муки, 200 г сахарного песка, 100 г маргарина, одно яйцо, 90 мл молока, 10 г разрыхлителя, немного ванилина.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно хорошенько взбить масло с сахарным песком. Масло предварительно следует размягчить при комнатной температуре.

Теперь в сладкую смесь добавляем яйцо, вливаем молоко, а также разрыхлитель и ванилин. Быстро перемешиваем, а затем всыпаем муку и замешиваем тесто. Оно получится достаточно мягким.

Осталось раскатать ароматную массу в пласт толщиной 8 мм. Сделать резные коржики помогут формочки для кексов. Ими выдавливаем будущее угощение.

Заготовки нужно запечь в духовом шкафу, разогретом до 190 градусов. Потребуется всего 15 минут. Когда сладости немного зарумянятся, их можно доставать и подавать к столу.

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