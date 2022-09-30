Дрожжевые пирожки на сковородке: необычный рецепт сытного ужина

Дрожжевые пирожки на сковородке: необычный рецепт сытного ужина
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ради любимого лакомства необязательно заморачиваться с духовкой

Ароматные румяные пирожки до сих пор остаются одним из самых желанных угощений для многих жителей нашей страны. Простой рецепт пирогов на сковороде поможет сэкономить время и быстро приготовить вкусный ужин на всю семью.

Ингредиенты

Тесто: 25 г дрожжи, 60 г подсолнечного масла, полкило муки, одна чайная ложка сахарного песка, одна чайная ложка соли.

Начинка: 100 г сливочного масла, одна щепотка соли, 400 г картошки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно подготовить тесто. В миске необходимо смешать полстакана теплой воды, пачку дрожжей, соль, сахар и две столовые ложки муки.

Закрываем посуду пищевой пленкой и оставляем на 10 минут. После этого туда нужно влить подсолнечное масло и еще полстакана воды. Затем постепенно добавляем муку, на выходе должно получиться эластичное тесто.

Затем делаем из него шар, прикрываем полотенцем и даем отдохнуть в теплом месте 60 минут.

Начинку можно сделать любую, например, из вареной картошки с маслом. При желании добавим туда жареный лук или другие ингредиенты.

Лепить пирожки следует на поверхности, слегка покрытой мукой. Разделяем тесто на части, раскатываем его в пласты, внутрь кладем начинку и сворачиваем в пирожок. Затем будущему угощению нужно дать отдохнуть минут 10 под полотенцем.

Пирожки обжариваем в сковороде, наполненной растительным маслом, с каждой стороны до появления золотистой корочки. Подавать угощение горячим.

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