Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Ароматные румяные пирожки до сих пор остаются одним из самых желанных угощений для многих жителей нашей страны. Простой рецепт пирогов на сковороде поможет сэкономить время и быстро приготовить вкусный ужин на всю семью.
Тесто: 25 г дрожжи, 60 г подсолнечного масла, полкило муки, одна чайная ложка сахарного песка, одна чайная ложка соли.
Начинка: 100 г сливочного масла, одна щепотка соли, 400 г картошки.
Для начала нужно подготовить тесто. В миске необходимо смешать полстакана теплой воды, пачку дрожжей, соль, сахар и две столовые ложки муки.
Закрываем посуду пищевой пленкой и оставляем на 10 минут. После этого туда нужно влить подсолнечное масло и еще полстакана воды. Затем постепенно добавляем муку, на выходе должно получиться эластичное тесто.
Затем делаем из него шар, прикрываем полотенцем и даем отдохнуть в теплом месте 60 минут.
Начинку можно сделать любую, например, из вареной картошки с маслом. При желании добавим туда жареный лук или другие ингредиенты.
Лепить пирожки следует на поверхности, слегка покрытой мукой. Разделяем тесто на части, раскатываем его в пласты, внутрь кладем начинку и сворачиваем в пирожок. Затем будущему угощению нужно дать отдохнуть минут 10 под полотенцем.
Пирожки обжариваем в сковороде, наполненной растительным маслом, с каждой стороны до появления золотистой корочки. Подавать угощение горячим.
Военные несколько часов летали у российских границ
Альянс готов сделать это при одном условии