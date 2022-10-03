Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Если привычные блюда надоели домашним, разнообразить меню можно за счет рецептов из других стран. "Утро" расскажет, как быстро и вкусно приготовить гренки по-восточному.
Один армянский лаваш, 200 г плавленого сыра, три зубчика чеснока, 100 г крабовых палочек, полпучка укропа, три столовые ложки растительного масла, 2 яйца, одна чайная ложка муки.
Для начала нужно мелко нарезать крабовые палочки, измельчить ножом чеснок. Ароматный чесночок смешиваем со сливочным сыром – давим смесь вилкой. В отдельную посуду мелко нарезаем зелень.
Теперь нужно разделить армянский лаваш на четыре прямоугольника. Одну часть обильно смазываем чесночно-сырной смесью, сверху сдабриваем зеленью.
Затем выкладываем крабовые палочки, сверху кладем второй пласт лаваша. Затем повторяем чередование начинки. Последний четвертый пласт ничем не покрываем. Хорошенько придавливаем угощение и нарезаем на порционные кусочки.
В отдельной посуде смешиваем яйцо и муку. В эту смесь хорошенько обмакиваем будущее угощение, а затем жарим на сковороде с маслом.
Китай призвал ООН к проведению расследования