Изысканное блюдо приведет в восторг домочадцев

Многие хозяйки часто ломают голову, чем бы порадовать домашних или гостей. Когда появляется желание приготовить что-нибудь эдакое, можно уделить внимание десертам. Например, нежная панна котта с мандаринами точно понравится даже гурманам.



Ингредиенты

Пол-литра жирных сливок, пол-литра йогурта без добавок, одна столовая ложка желатина, две плитки белого шоколада, сахарный песок по вкусу.

Мандариновая начинка: 800 г мандаринов + 2 штуки для украшения, 25 г желатина, сахарный песок по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно подготовить желатин в соответствии с инструкцией на упаковке.

В отдельной посуде смешиваем сливки и йогурт, ставим на плиту и доводим почти до состояния кипения. В ароматную горячую смесь всыпаем сахарный песок и добавляем плитку белой шоколадки. Все нужно размешать до однородного состояния.

Затем, не переставая мешать смесь, медленно добавляем растопленный желатин. Теперь нужно процедить будущий десерт и разлить по емкостям, можно использовать бокалы. Когда угощение немного остынет, его следует поставить в холодильную камеру на три часа.

Теперь готовим мандариновую начинку. Из фруктов нужно отжать сок, сдобрить сахарным песком и прогреть, пока он не растворится. В горячую мандариновую смесь добавляем подготовленный желатин и хорошенько размешиваем. Когда начинка немного остынет, разливаем ее по формам со сливочной основой. Угощение можно украсить дольками мандаринов и подавать гостям.