Угощение всем придется по вкусу

Как известно, первый прием пищи играет важную роль в поддержании тонуса организма. Зачастую утром не так много времени, чтобы готовить разносолы. Тогда на выручку приходят простые рецепты быстрых завтраков. Например, интересным вариантом будет пожарить на утреннюю трапезу пышки.



Ингредиенты

Два яйца, 80 г сыра твердых сортов, 150 мл кефира, пучок укропа, полтора стакана муки, пол чайной ложки соды, щепотка соли, одна долька чеснока, четыре столовые ложки подсолнечного масла.

Пошаговый рецепт приготовления

Сырную стружку и мелко нарезанную зелень перемешать в отдельной посуде. Туда же добавляем яйца и кефир. Хорошенько перемешать все ингредиенты. Затем кладем ложку соды, которую не нужно гасить уксусом.

Мелко рубим чеснок, добавляем к смеси, сдабриваем ее солью и перцем.

Затем постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Оно должно получиться плотным, однако долго месить не нужно, пышки, как понятно из названия, должны быть пышные.

Раскатать тесто, стаканом нарезать на кружочки и обжарить их в сковороде с подсолнечным маслом.