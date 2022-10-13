Домашнее мороженое: простой рецепт сливочного десерта

Домашнее мороженое: простой рецепт сливочного десерта
Фото: www.unsplash.com
Полезный пломбир порадует домочадцев

Десерт – главное блюдо, которое ждут в конце трапезы не только дети, но и взрослые. Магазинные сладости могут серьезно навредить организму и фигуре, так что отличным вариантом будет перейти на домашние угощения. Рецепт мороженого из сливок и сгущенного молока станет настоящей палочкой-выручалочкой хозяек.

Ингредиенты

Сливки жирные, лучше брать 33% – 400 г, сгущенное молоко – 200 г, ванильный сахарный песок – 10 г.

Пошаговый рецепт приготовления

Все ингредиенты предварительно нужно оставить в холодильной камере. Перекладывать будущее угощение будем в подходящий для хранения контейнер.

Для начала нужно хорошенько взбить сливки. В итоге должна получиться достаточно плотная масса с ярко выраженными пиками. Взбиваем миксером. В процессе нужно ввести в сливки сахарный песок с ванилью.

Теперь аккуратно добавляем в смесь сгущенное молоко. Его нужно вводить, постоянно помешивая сливки. Когда масса станет однородной, перекладываем ее в удобный контейнер и отправляем в холодильный шкаф на 4 часа. Домашнее мороженое готово.

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