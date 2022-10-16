Трубочки с вареной сгущенкой: советский рецепт ароматного десерта

Трубочки с вареной сгущенкой: советский рецепт ароматного десерта
Кадр: www.youtube.com
Угощение из детства никого не оставит равнодушным

Нежные трубочки с вареной сгущенкой – главная радость советской детворы. Когда заботливые матери хотели порадовать своих деток, они быстро мастерили ароматные трубочки с тягучей начинкой и подавали их в качестве десерта на ужин.

Ингредиенты

Четыре куриных яйца, два стакана муки, один стакан сахарного песка, 200 г сливочного масла, одна чайная ложка растительного масла, одна банка сгущенки.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно хорошенько взбить в глубокой посуде куриные яйца. Для этого лучше использовать миксер.

Сливочное масло предварительно нужно размягчить при комнатной температуре. При необходимости можно подогреть его в микроволновой печке или растопить на водяной бане.

Вводим масло в яичную смесь, продолжаем взбивать, а затем добавляем муку и сахарный песок. В итоге получится жидкое тесто, похожее на кефир.

Затем берем вафельницу и выпекаем вафли. Если такого приспособления нет, то жарим вафли на сковороде, также как блины.

В свернутые вафли добавляем сгущенное молоко, предварительно его можно взбить с маслом, так крем станет более нежным.

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