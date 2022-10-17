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По традиции, в русской кухне многие салаты и закуски заправляются майонезом. При этом такой соус сложно назвать диетическим и полезным. Отличным вариантом будет заменить магазинный продукт домашней натуральной заправкой. Если сделать майонез из приведенного ниже рецепта, он не будет отличаться по вкусу от популярного "Провансаля".
Одно яйцо, 150 мл подсолнечного масла, 50 мл оливкового масла, одна чайная ложка сахарного песка, пол чайной ложки соли, одна чайная ложка горчицы, одна столовая ложка сока лимона.
Главная задача – аккуратно разбить яйцо в глубокую емкость. Важно, чтобы желток остался целом, от этого зависит консистенция будущего соуса.
К разбитому яйцу добавляем сахарный песок, соль и горчицу. Теперь берем миксер или блендер, устанавливаем его в центр емкости и на самой высокой скорости взбиваем яйцо. Взбивать необходимо несколько минут.
Теперь, продолжая работать миксером, тонкой струйкой вливаем вначале подсолнечное масло, а затем растительное. Соус будет загустевать у вас на глазах.
После этого соус нужно еще несколько минут взбивать, а затем добавить немного лимонного сока – регулировать по вкусу.
Договориться по ситуации можно в самое ближайшее время