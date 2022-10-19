Домашний шоколад: простой рецепт полезной сладости

Домашний шоколад: простой рецепт полезной сладости
Фото: www.unsplash.com
Сладкоежки будут в восторге от угощения

Шоколад – излюбленный десерт многих жителей нашей страны. Однако подробное изучение состава магазинных угощений может серьезно расстроить тех, кто выступает за здоровое питание. Огромное количество канцерогенов и всевозможных добавок точно не принесет пользу организму. Однако простой рецепт домашнего шоколада может стать палочкой-выручалочкой для российских хозяек.

Ингредиенты

Пять больших ложек какао-порошка, шесть больших ложек сахарного песка, 50 г сливочного масла, одна чайная ложка муки, пять больших ложек молока, четверть чайной ложки ванильного сахара, орехи в качестве начинки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно смешать ароматный какао-порошок с сахарным песком. Важная задача – сделать смесь однородной. Поэтому сначала добавляем одну ложку молока и хорошенько перемешиваем, а затем вливаем оставшееся молоко.

Теперь ставим кастрюльку с молочно-шоколадной смесью на плиту и, непрерывно помешивая, доводим до кипения.

Затем добавляем сливочное масло, максимально снижаем огонь и варим в течение 4 минут.

Ставим емкость на стол, через сито добавляем муку. Затем возвращаем кастрюльку на огонь и снова ждем, когда смесь закипит.

После этого будущему шоколаду необходимо дать остыть, а затем добавить ванильный сахар.

Теперь добавляем любимую начинку – можно взять орехи. Шоколад следует разлить в крупные формы для льда и дать застать. Ароматное угощение готово.

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