Турецкая пахлава: рецепт изысканного угощения на десерт

Турецкая пахлава: рецепт изысканного угощения на десерт
Фото: www.unsplash.com
Восточная сладость придется по вкусу даже гурманам

Не нужно путешествовать за границу, чтобы познакомиться с таким популярным угощением, как турецкая пахлава. Этот десерт часто падают в кафе благодаря его изысканному вкусу. Однако сладость легко приготовить и в домашних условиях.

Ингредиенты

250 мл воды для теста и столько же для сиропа, 3,5 стакана муки, одно яйцо, три большие ложки растительного масла, одна чайная ложка соли, один стакан картофельного крахмала, 400 г сливочного масла, 450 г любимых орехов, 350 г сахарного песка (100 пойдет в начинку, 250 на сироп), три большие ложки меда.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно нарубить орешки. Они должны остаться достаточно крупного размера.

Теперь готовим тесто. Берем соль, яйцо, воду, подсолнечное масло и хорошенько перемешиваем. Делаем в тесте небольшую ямку, заливаем туда получившуюся смесь, замешиваем, накрываем и оставляем отдыхать на часик.

Затем делим тесто на дюжину кусочков, хорошенько обсыпаем крахмалом и раскатываем в тонкие листы. Еще раз от души обсыпаем крахмалом каждый лист, затем собираем друг на друга по полдюжины и раскатываем максимально тонко. Крахмал не позволит тесту слипнутся.

Теперь нужно нарезать из пластов листы по форме емкости для выпечки. Выкладываем листы в форму, смазывая каждый пласт топленым сливочным маслом. Через каждые два-три слоя кладем орешки и оставшиеся обрезки от теста.

Важно каждый слой обильно смазывать маслом. Затем аккуратно нарезаем пирог на порционные кусочки, снова сдабриваем маслом и орехами и отправляем в духовку на 45 минут при температуре 200 градусов.

Готовую пахлаву нужно полить сиропом: воду, мед и сахарный песок следует довести до кипения, пару минут подержать на огне и снять с плиты.

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