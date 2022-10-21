Необычные макароны по-флотски: советский рецепт с изюминкой

Необычные макароны по-флотски: советский рецепт с изюминкой
Фото: www.unsplash.com
Привычное блюдо заиграет по-новому с секретным ингредиентом

Макароны по-флотски – излюбленный рецепт советской кухни. Простое, сытное и вкусное блюдо нравится многим россиянам. Однако при добавлении ароматного соуса вкус ужина только улучшится.

Ингредиенты

250 г макарон, 350 г фарша, 120 г лука, одна морковка, две столовые ложки подсолнечного масла, соль и перец по вкусу.

Для соуса: 50 г сливочного масла, 300 мл молока, 30 г муки, соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно натереть морковку, а лук мелко нарезать. Обжариваем овощи до появления румяной корочки. Теперь добавляем в овощную смесь фарш, сдабриваем специями и варим до готовности.

Отдельно сделаем соус. Сливочное масло нужно растопить на сковородке, добавить туда муку, хорошенько перемешать, а затем влить молоко и добавить специи. Соус нужно мешать, держа сковороду на огне, до загустения.

Теперь отвариваем макароны, затем отправляем их в сковороду с соусом, хорошенько перемешиваем, оставляем на пару минут. Добавляем овощную смесь с мясом, снова перемешиваем – блюдо готово.

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