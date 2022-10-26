Чтобы приготовить вкусное блюдо, необязательно часами простаивать у плиты

Современные домохозяйки частенько испытывают недостаток свободного времени для того, чтобы долго и упорно кашеварить. Быстрый рецепт вкусного ужина из рисовой запеканки с мясным фаршем подарит отличную возможность сэкономить драгоценное время.



Ингредиенты

Один стакан риса, 450 г любимого фарша, одна луковица лука, два яйца, 100 г сырной стружки (лучше брать продукт твердых сортов), подсолнечное масло для сковороды, специи, соль – по вкусу.

ПоЭтапный рецепт приготовления

Для начала рис нужно хорошенько промыть, залить парой стаканов холодной воды и проварить 15 минут, пока жидкость в кастрюльке не исчезнет.

Луковицу следует мелко порезать и вместе с мясом пожарить с маслом, солью и специями на сковороде.

Теперь разбиваем в готовый рис яйца и хорошенько вымешиваем.

Затем в форму для запекания, предварительно от души смазанную маслом, выкладываем половину рисово-яичной смеси, следом обжаренное мясо и оставшуюся половину риса.

Выпекать будущее сытное угощение в разогретом до 190 градусов духовом шкафу в течение 20 минут. За 10 минут до готовности присыпать сырной стружкой.