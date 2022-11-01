Разнообразить домашнее меню – всегда отличная идея

Многие российские хозяйки уйму времени проводят за плитой. Однако давно известно, что приготовить вкусный здоровый обед или ужин можно за минимальное количество времени. Одним из таких удобных вариантов стал салатик с перцем и ветчиной. Действительно оригинальный ужин можно приготовить всего за 15 минут.



Ингредиенты

Один болгарский перец, 250 г ветчины, два огурчика, 200 г маринованных шампиньонов, половина красного лука, немного зелени, специи по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Салат готовится очень просто. Главная его фишка – необычное сочетание продуктов. Лучшим вариантом нарезки будет соломка. Берем огурчики, превращаем их в сочные хрустящие бруски.

Теперь также нарезаем ароматный красный перец. Овощи соединяем в глубокой посуде.

Соломкой нарезаем ветчину и отправляем ее к овощной смеси. Теперь крупно режем красный лук, зелень измельчаем с помощью ножа. Отправляем ингредиенты в посуду, добавляем специи. Сытный полезный салат можно заправить оливковым маслом.