Быстро и дешево: рецепт печенья на кефире

Быстро и дешево: рецепт печенья на кефире
Фото: www.unsplash.com
Десерт придется по вкусу даже гурманам

Российские хозяйки частенько задаются вопросом, что бы такое приготовить к чаю. Если под рукой есть кефир и масло, вопрос можно решить в два счета. Печенье на кефире точно понравится всем домочадцам и гостям.

Ингредиенты

Полстакана кефира, 130 г сахарного песка, одно яйцо, 150 г сливочного масла, полкило муки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала сливочное масло необходимо растопить. Идеальный вариант – утром оставить его на столе, а вечером готовить. Однако масло можно растопить в микроволновке или на плите.

Теперь необходимо растереть масло с сахарным песком, влить кефир и хорошенько перемешать.

Следом разбиваем одно яйцо и снова хорошенько перемешиваем. Теперь нужно постепенно добавлять муку. В итоге тесто должно получиться мягким и тягучим.

Такое печенье запекается в духовом шкафу в течение 15 минут на 180 градусах. Ароматное угощение станет отличным дополнением к вечернему чаю.

новости партнеров

Еще одна страна признала Россию "террористическим" государством

Всего такое решение приняли шесть государств

В Киеве обвинили ВС РФ в хитром маневре при обороне Херсона

Украинцы уверяют, что российская армия готовит провокацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей