Гречневое печенье: рецепт полезного десерта с имбирем

Гречневое печенье: рецепт полезного десерта с имбирем
Фото: www.unsplash.com
Ароматное лакомство не всегда источник лишних калорий

Если появилось желание приготовить на ужин что-нибудь эдакое, отличным вариантом будет обратить внимание на рецепт гречневого печенья с имбирем. Этот полезный десерт удивит своими вкусовыми характеристиками даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

100 г гречневой муки, две столовые ложки сахарного песка, две столовые ложки кокосового масла, два сырых яйца, немного ванилина, по 5 г корицы и молотого имбиря, по пол чайной ложки разрыхлителя, соды и сока лимона.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала берем сахарный песок и смешиваем с сырым яйцом. Сладкую яичную смесь нужно хорошенько взбить блендером. Теперь добавляем кокосовое масло и еще раз хорошенько взбиваем. После этого нужно сдобрить основу печенья специями.

Затем начинаем медленно вводить муку, важно не переставать работать блендером. Тесто получается достаточно густой консистенции. В самом конце нужно высыпать разрыхлитель и гашеную соком лимона соду, еще раз хорошенько вымесить вилкой.

Теперь формируем небольшие шарики, выкладываем на застеленный пергаментом противень и немного сплющиваем прямо на нем. Печенье запекается порядка 25 минут в духовом шкафу при 180 градусах.

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