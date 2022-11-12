Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Каждая хозяйка хоть раз встречалась с неожиданно нагрянувшими гостями. Если времени готовить разносолы совсем нет, можно быстро сварганить ароматный тертый пирог к чаю. Простой рецепт из продуктов, которые всегда под рукой, станет настоящей палочкой-выручалочкой на кухне.
Два стакана муки, чуть больше половины стакана сахарного песка, 130 г сливочного масла, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки разрыхлителя, один стакан любимого варенья, ваниль.
Для начала нужно просеять муку с использованием разрыхлителя. Затем смешиваем ее с сахарным песком, солью и ванилью.
Теперь необходимо натереть в эту сахарно-мучную смесь сливочное масло. Для этого используем терку с крупными отверстиями.
Затем растираем тесто в крошку. Примерно 2/3 или даже чуть больше выкладываем в форму для запекания, формируем бортик. Следом кладем любимое варенье, присыпаем оставшимся тестом и ставим в духовой шкаф. Выпекать 30 минут на 180 градусах.
Командующий исправит все предыдущие недочеты
Украинцы пытаются сконцентрировать силы в одном месте