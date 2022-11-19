Традиционное русское угощение сможет приготовить любая хозяйка

Мало кто в России может устоять перед таким тонизирующим и освежающим напитком, как квас. Разумеется, за один день его не приготовить, однако в целом процесс под силу любой хозяйке.



Ингредиенты

8 л чистой воды, 60 г дрожжей, один стакан сахарного песка, полкило ржаного хлеба, 30 г изюма.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно сделать из хлеба сухарики. Разделяем ломтики на небольшие кусочки и хорошенько просушиваем в духовом шкафу.

Воду доводим до кипения и даем ей остыть. В отдельном стакане разводим дрожжи в теплой воде.

Теперь кладем сухарики в кастрюльку с остывшей водой, добавляем туда сахарный песок и разведенные дрожжи.

Осталось накрыть конструкцию марлей и подождать два дня. Затем напиток нужно процедить, добавить туда изюм и оставить еще на одни сутки.

После этого квас следует снова процедить и можно разливать по кружкам.